Надеюсь остались очень хорошие люди на свете и помогут мне!Нужно сделать описание картины "Фашист пролетел" художника Платова(только пожалуйста не берите с сайтов нужно собственного сочинения!)

Гость: Гость:

На картине изображен мертвый человек на поле. Скорей всего он был простым крестьянином, который пас скот. Это видно по его одежде и животным сзади. Также на картине изображена осень: листья деревьев желтый. Видно, что это происходит в военное время, так как сзади летит самолет. Как именно этот человек умер сказать нельзя. Скорей всего это был выстрел в голову ( красное пятно на голове).