Надо на писать по Английскому языку сообщения: У меня есть брат. Его зовут Данил. ??анилу полных 8 месяцов. У него коричневые волосы,маленькие ушки,губки алые,глаза серые,а носик маленький.

Английский язык

Надо на писать по Английскому языку сообщения: У меня есть брат. Его зовут Данил. ??анилу полных 8 месяцов. У него коричневые волосы,маленькие ушки,губки алые,глаза серые,а носик маленький.

Автор: Гость