Надо на писать по Английскому языку сообщения: У меня есть брат. Его зовут Данил. ??анилу полных 8 месяцов. У него коричневые волосы,маленькие ушки,губки алые,глаза серые,а носик маленький.
Английский язык
Надо на писать по Английскому языку сообщения: У меня есть брат. Его зовут Данил. ??анилу полных 8 месяцов. У него коричневые волосы,маленькие ушки,губки алые,глаза серые,а носик маленький.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I have brother, Daniel by name. He is 8 months. He has brown hair, little ears, red lips, grey eyes and little nose
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