Надо найти стих пушкина чтобы в нем были рифмы парные,перекрестные и кольцевые и все эти рифмы в 1 стихе

Гость: Гость:

«Мой дядя самых честных правил,A Когда не в шутку занемог,b Он уважать себя заставил A И лучше выдумать не мог.b Его пример другим наука;C Но, боже мой, какая скука C С больным сидеть и день и ночь,d Не отходя ни шагу прочь!d Какое низкое коварство E Полуживого забавлять,f Ему подушки поправлять,f Печально подносить лекарство,E Вздыхать и думать про себя:g Когда же чёрт возьмёт тебя?g» AbAb - перехресная; CCdd - парная; EffE - кольцевая; gg - парная. (прописными буквами традиционно обозначается женская рифма, строчными — мужская).