Надо найти стих пушкина чтобы в нем были рифмы парные,перекрестные и кольцевые и все эти рифмы в 1 стихе
Литература
Надо найти стих пушкина чтобы в нем были рифмы парные,перекрестные и кольцевые и все эти рифмы в 1 стихе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
«Мой дядя самых честных правил,A Когда не в шутку занемог,b Он уважать себя заставил A И лучше выдумать не мог.b Его пример другим наука;C Но, боже мой, какая скука C С больным сидеть и день и ночь,d Не отходя ни шагу прочь!d Какое низкое коварство E Полуживого забавлять,f Ему подушки поправлять,f Печально подносить лекарство,E Вздыхать и думать про себя:g Когда же чёрт возьмёт тебя?g» AbAb - перехресная; CCdd - парная; EffE - кольцевая; gg - парная. (прописными буквами традиционно обозначается женская рифма, строчными — мужская).
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