Надо написать письмо другу на тему "Каким спортом занимаются мои друзья". Ну или что-то вроде этого))) А у меня идей нет.
Литература
Надо написать письмо другу на тему "Каким спортом занимаются мои друзья". Ну или что-то вроде этого))) А у меня идей нет.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привет (любое имя) Среди моих друзей спортсменов. Катя и Маша занимаются плаванием, Витя боксом, Федор тхэквондо. Я тоже занимаюсь спортом. Спорт которым я занимаюсь называется волейбол. Мне очень нравится им заниматься! Каким спортом ты занимаешься? Нравиться ли тебе им заниматься? Пока. Пуду ждать ответ . . Имена могут быть ЛЮБЫЕ!!
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