Надо написать письмо другу на тему "Каким спортом занимаются мои друзья". Ну или что-то вроде этого))) А у меня идей нет.

Гость: Гость:

Привет (любое имя) Среди моих друзей спортсменов. Катя и Маша занимаются плаванием, Витя боксом, Федор тхэквондо. Я тоже занимаюсь спортом. Спорт которым я занимаюсь называется волейбол. Мне очень нравится им заниматься! Каким спортом ты занимаешься? Нравиться ли тебе им заниматься? Пока. Пуду ждать ответ . . Имена могут быть ЛЮБЫЕ!!