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Надо написать 7 предложений как я провела лето
Надо написать 7 предложений как я провела лето
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Напиши что ты делала летом и где была летом
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