надо написать рассказ на тему "Я помогу тебе, мой дорогой организм, быть здоровым!" помогите прошу

Чтобы помочь организму быть здоровым,нужно правильно питаться и соблюдать здоровый режим.Правильные продукты питания-это продукты,в которых содержатся витамины и отсутствуют опасные для здоровья химикаты.Некоторые из полезной пищи:яблоки,морковь,мясо,молоко,абрикосы....Их нетрудно купить и приготовить из них вкусную еду,если не полениться,и тогда будет хорошо всем-вам,потому что вкусно,организму,потому что полезно,родителям,потому что вы здоровы и поход в магазин обошёлся недорого. Ну а соблюдать хороший режим-значит,делать по утрам зарядку,не сутулиться(держать правильную осанку),не есть вредную для иммунитета пищу и чистить зубы-в лучшем случае,каждый раз после того,как покушаете.Если не можете,то чистите зубы утром и вечером...Я обязательно помогу тебе,мой дорогой организм,быть здоровым!!!