надо написать рассказ на тему "Я помогу тебе, мой дорогой организм, быть здоровым!" помогите прошу
надо написать рассказ на тему "Я помогу тебе, мой дорогой организм, быть здоровым!" помогите прошу
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Чтобы помочь организму быть здоровым,нужно правильно питаться и соблюдать здоровый режим.Правильные продукты питания-это продукты,в которых содержатся витамины и отсутствуют опасные для здоровья химикаты.Некоторые из полезной пищи:яблоки,морковь,мясо,молоко,абрикосы....Их нетрудно купить и приготовить из них вкусную еду,если не полениться,и тогда будет хорошо всем-вам,потому что вкусно,организму,потому что полезно,родителям,потому что вы здоровы и поход в магазин обошёлся недорого. Ну а соблюдать хороший режим-значит,делать по утрам зарядку,не сутулиться(держать правильную осанку),не есть вредную для иммунитета пищу и чистить зубы-в лучшем случае,каждый раз после того,как покушаете.Если не можете,то чистите зубы утром и вечером...Я обязательно помогу тебе,мой дорогой организм,быть здоровым!!!