Надо написать сочинение миниатюру на тему : Проблема взаимопомощи в современном мире. Заранее спасибо!!!

Сочинение-миниатюра Дети - ТАКИЕ ЖЕ ЛЮДИ, КАК МЫ, ТОЛЬКО МАЛЕНЬКОГО РОСТА. Они от природы имеют равные с нами права. Они знают об этом. Им незачем спрашивать у нас разрешения на права. У них есть свои МЫСЛИ, НАМЕРЕНИЯ, РЕШЕНИЯ. Но мы сильнее и, попав в наш уродливый, подавляющий мир, дети вынуждены либо отстаивать, либо скрывать их. Они мирятся с нашей бестактностью. Они страдают. Они бунтуют. Они теряют надежды на собственную жизнь. Но им никуда не деться. Потому что они привязаны к нам и зависят от нас. Это - их трагедия. "Но ведь нельзя отрицать, что дети - ЕЩЕ не люди, они - будущие люди! " всё! )))) ну, а это просто так, на всякий случай, может быть - пригодится: )))) 10 особенностей современных детей 1. Они менее самостоятельны. Не умеют принимать решения, делать выбор и выводы без помощи взрослых, считают, что в этом нет потребности. 2. Сейчас в развитии детей упор делается на развитие памяти, а не словесного-логического и абстрактного мышления. Это отчасти связано с подготовкой к сдаче тестов. Они плохо считают в уме, ведь есть много других приспособлений, которые сделают это за них. Современный ребенок плохо знает даже свой микрорайон, и это влияет на развитие пространственного мышления, которое у них развивается за компьютером, поэтому они плохо ориентируются. 3. Дети очень образованы. Они знают больше своих родителей, и между ними колоссальная разница. Они легко и быстро воспринимают информацию, у них быстрее реакция, лучше развита внимательность. Но написать школьное сочинение - проблема, ведь надо собрать информацию, систематизировать и придумать сюжет. Информационно они взрослеют раньше, а социально - значительно позже. Многие выпускники совершенно несамостоятельны. 4. Они мало общаются, говорят, тяжело вступают в контакт. Если ребенок застрял на компьютере, то у него есть большие проблемы с коммуникацией, но это не говорит о том, что он не научится общаться. Он сделает это, но чуть позже или когда это будет жизненно необходимо. 5. У них есть проблема разрешения конфликтов. Ведь во дворе поругался с приятелем, и надо было идти мириться. В Интернете не надо этого делать, можно просто не отвечать, перейти на другой сайт. И в итоге ты не умеешь ни мириться, ни идти на компромиссы, ни сотрудничать, ни разговаривать, ни объясняться. 6. Они застенчивы. Компьютер не учит преодолевать этот комплекс, только личное общение. 7. У них есть проблемы с эмоциональностью, ее не хватает. Многие не понимают, что такое плохо, больно, очень страшно. То, что мы переживали в 6 - 9 лет, современные дети переживают в 10 - 12 и более травматично. 8. Эти дети менее романтичны и более прагматичны. Их мир заполнен материальными ценностями. 9. Они реже принимают самостоятельные решения, за них все решают родители. 10. Эти дети более талантливы. У них больше возможностей развивать свои способности, начиная со школ раннего развития. Они могут найти любую информацию в любое время. Современный мир - это мир индивидуальностей, и у этих детей для ее развития есть все, о чем только могли мечтать дети прошлых поколений. /как-то однажды, отвечая на мой вопрос, чем вы занимаетесь дома на каникулах, все (!) дети ответили, что сидят у компьютера или играют с телефоном. Вот оно, новое поколение, взращенное на высоких информационных технологиях. ../