Надо написать сочинение на тему: "Илья Муромец-эпический герой" по былине "Илья Муромец и соловей разбойник" с доказательствами что он сильный богатырь, мудрый войн и т.д. Ест ь время

Напиши как хочешь к примеру вышел на бой честный Илья Муромец и соловей разбойник. И от ходи от этих слов и у тебя будет всё супер. ЖЕЛАЮ УДАЧЕ!