Надо переделать слово вода в слово вино, что-бы оно было существительным,нарицательным, единственное число,именительный падеж

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Надо переделать слово вода в слово вино, что-бы оно было существительным,нарицательным, единственное число,именительный падеж

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