Надо переделать слово вода в слово вино, что-бы оно было существительным,нарицательным, единственное число,именительный падеж
Разное
Надо переделать слово вода в слово вино, что-бы оно было существительным,нарицательным, единственное число,именительный падеж
Ответ(ы):
Гость:
Вино Вина Вира Лира Липа Кипа Капа Кара Тара Пара Пора Поза Доза Доха Соха Сода Вода
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