Надо перестроить предложения, изменив время или наклонение сказуемых. 1. Иванов продолжал снабжать меня информацией. 2. Впереди начал вырисовываться силуэт города. 3. Люди собрались расходиться. 4. Собака перестала бояться люд...

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Надо перестроить предложения, изменив время или наклонение сказуемых. 1. Иванов продолжал снабжать меня информацией. 2. Впереди начал вырисовываться силуэт города. 3. Люди собрались расходиться. 4. Собака перестала бояться людей. 5. Я не могу смолчать в этом случае. 6. Он намеревался управлять целым отделом в банке. 7. Он умел обиваться своего. 8. Вы не должны так относиться к людям.

Автор: Гость