Надо перестроить предложения, изменив время или наклонение сказуемых. 1. Иванов продолжал снабжать меня информацией. 2. Впереди начал вырисовываться силуэт города. 3. Люди собрались расходиться. 4. Собака перестала бояться люд...

Русский язык
Надо перестроить предложения, изменив время или наклонение сказуемых. 1. Иванов продолжал снабжать меня информацией. 2. Впереди начал вырисовываться силуэт города. 3. Люди собрались расходиться. 4. Собака перестала бояться людей. 5. Я не могу смолчать в этом случае. 6. Он намеревался управлять целым отделом в банке. 7. Он умел обиваться своего. 8. Вы не должны так относиться к людям.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Иванов снабжает меня информацией. Впереди вырисовывается силуэт города. Люди расходятся. Собака не боялась людей. Я не смолчал в этом случае. Он намеревается управлять целым отделом в банке. Он умеет добиваться своего. Вы не так относитесь к людям.
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