Надо подчеркнуть и нарисовать схему предложений. Солнце село за горизонт,спустились сумерки и ветерок принес прохладу. Мы скользим на лодке по глади озера,только плеск весел нарушает тишину. Кувшинки качнули желтыми головками и...
Русский язык
Надо подчеркнуть и нарисовать схему предложений. Солнце село за горизонт,спустились сумерки и ветерок принес прохладу. Мы скользим на лодке по глади озера,только плеск весел нарушает тишину. Кувшинки качнули желтыми головками и снова застыли,мы осторожно проплыли мимо белых лилий, они даже не шевельнулись.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Солнце село за горизонт, спустились сумерки, и ветерок принёс прохладу. солнце-подлежащее село-сказуемое за горизонт-обстоятельство спустились-сказуемое сумерки-подлежащее ветерок-подлежащее принёс-сказуемое прохладу-дополнение [-=], [=-] и [-=]. 2)Мы скользили на лодке по глади озера, только плеск весел, нарушает тишину. мы-подлежащее скользили-сказуемое на лодке-дополнение по глади-дополнение озера-дополнение только-обстоятельствво плеск-подлежащее весел-сказуемое нарушает-сказуемое тишину-дополнение [-=], [=, =](однородные члены пишутся в кружочках) 3)Кувшинки качнули жёлтыми головками и снова застыли, мы осторожно проплыли мимо белых лилий, они даже не шевельнулись. кувшинки-подлежащее качнули-сказуемое жёлтыми-определение головками-дополнение снова-обстоятельство застыли-сказуемое мы-подлежащее осторожно-обстоятельство проплыли-сказуемое мимо лилий-дополнение белых-определение они-подлежащее не шевельнулись-сказуемое [= и =], [-=], [-=].
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
В 1л морской воды содержится 27,6г хлорида натрия, 0,8г хлорида калия, 3,2г хлорида магния, 1,3г сульфата кальция. Какую массу хлороводорода можно ...
Математика
В комоде 22 белых футболок и 35 чёрных. Надо в полной темноте достать из комода две футболки одного цвета. Сколько футболок надо взять, чтобы гаран...
Геометрия
Точка А , В , С лежат на окружности с центром О, угол АОВ равен 80 градусам , полуокр АС: полуокр ВС равно 2:3. Найдите углы треугольника АВС. ...