Надо получить тождественность 1) а^4 - b^2 2) a^3-a 3)x^4-1 4)1-x^4 5)y^6-x^6 6)x^5+x^2 7)x^3+x^2y+yx+x^2 8)x^3-x^2y+x^2-xy 9)x^2-2xc+c^2-d^2 10)c^2+2c+1-a^2 11)bx^2+2b^2-b^3-2x^2 12)x^3-3y^2+3x^2-xy^2
Алгебра
Надо получить тождественность 1) а^4 - b^2 2) a^3-a 3)x^4-1 4)1-x^4 5)y^6-x^6 6)x^5+x^2 7)x^3+x^2y+yx+x^2 8)x^3-x^2y+x^2-xy 9)x^2-2xc+c^2-d^2 10)c^2+2c+1-a^2 11)bx^2+2b^2-b^3-2x^2 12)x^3-3y^2+3x^2-xy^2
Ответ(ы):
Гость:
а^4 - b^2 = (a^2-b)(a^2+b) a^3-a=a(a^2-1)=a(a-1)(a+1) x^4-1=(x^2-1)(x^2+1)=(x-1)(x+1)(x^2+1) 1-x^4=(1-x^2)(1+x^2)=(1-x)(1+x)(1+x^2) y^6-x^6=(Y^3-x^3)(y^3+x^3)=(y-x)(y^2+yx+x^2)(y+x)(y^2-xy+x^2) x^5+x^2=x^2(x^3+1)=x^2(x+1)(x^2-x+1) x^3+x^2y+yx+x^2=x(x^2+xy+y+x)=x(x(x+y)+(y+x))=x(x+1)(x+y) x^3-x^2y+x^2-xy=x(x^2-xy+x-y)=x(x(x-y)+(x-y))=x(x+1)(x-y) x^2-2xc+c^2-d^2=(x-c)^2-d^2=(x-c-d)(x-c+d) bx^2+2b^2-b^3-2x^2=b^2(2-b)-x^2(2-b)=b^2(2-b)(b-x)(b+x) x^3-3y^2+3x^2-xy^2=x^2(x+3)-y^2(3+x)=(x-y)(x+y)(x+3)
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