надо придумать литературные аргументы по проблемам1) проблема отличия Москвы от других больших городов 2) Проблема нравственного выбора 3) кто так ой обыватель 4)Влияет ли время в которое он живет человек на ег...
надо придумать литературные аргументы по проблемам1) проблема отличия Москвы от других больших городов 2) Проблема нравственного выбора 3) кто так ой обыватель 4)Влияет ли время в которое он живет человек на его моральные ценности
Ответ(ы):
Ответил Гость:
2) Аргумент 1 В.Кондратьев, Сашка Автор в повести показывает нам солдата честного, отзывчивого, человечного. Бывая в сложных ситуациях, он нередко вставал перед тяжелейшим выбором, но всегда оставался человеком. Аргумент 2 В.Гюго, Отверженные Жан Вальжан сам обрекает себя одиночество, упустив любимую Козетту Мариусу и добровольно устраняет её из своей жизни, чтобы не помешать её счастью.