Надо расставить запятые Твои губы можно сравнивать только с видом гор у них такие же изгибы. А твои волосы как Бесконечная река переливающихся солнечных лучей

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Надо расставить запятые Твои губы можно сравнивать только с видом гор у них такие же изгибы. А твои волосы как Бесконечная река переливающихся солнечных лучей

Автор: Гость