Надо расставить запятые Твои губы можно сравнивать только с видом гор у них такие же изгибы. А твои волосы как Бесконечная река переливающихся солнечных лучей
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Надо расставить запятые Твои губы можно сравнивать только с видом гор у них такие же изгибы. А твои волосы как Бесконечная река переливающихся солнечных лучей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Твои губы можно сравнить,только с видом гор у них такие же изгибы.А твои волосы как бесконечная река,передающихся солнечных лучей.
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