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надо расставить знаки ,можно скобки так чтоб получилась равенство 5 5 5 5=12
надо расставить знаки ,можно скобки так чтоб получилась равенство 5 5 5 5=12
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Вот так: (5+55)/5=12
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