Надо решить уравнения: (3/4-х)+7/8=9/8 5/6-(2/3-х)=5/12 и решить задачу: Да остановки автоб??с ехал 5/6 ч, а на оставшийся путь он затратил на 1/3 ч. меньше. Сколько времени занял весь маршрут, если на остановке автобус сто...

Математика

Надо решить уравнения: (3/4-х)+7/8=9/8 5/6-(2/3-х)=5/12 и решить задачу: Да остановки автоб??с ехал 5/6 ч, а на оставшийся путь он затратил на 1/3 ч. меньше. Сколько времени занял весь маршрут, если на остановке автобус стоял 1/4 ч? Ответ выразите в часах и минутах. Заранее огромное спасибо!

Автор: Гость