Надо решить уравнения: (3/4-х)+7/8=9/8 5/6-(2/3-х)=5/12 и решить задачу: Да остановки автоб??с ехал 5/6 ч, а на оставшийся путь он затратил на 1/3 ч. меньше. Сколько времени занял весь маршрут, если на остановке автобус сто...
Математика
Надо решить уравнения: (3/4-х)+7/8=9/8 5/6-(2/3-х)=5/12 и решить задачу: Да остановки автоб??с ехал 5/6 ч, а на оставшийся путь он затратил на 1/3 ч. меньше. Сколько времени занял весь маршрут, если на остановке автобус стоял 1/4 ч? Ответ выразите в часах и минутах. Заранее огромное спасибо!
Ответ(ы):
Гость:
3/4-x=9/8-7/8 3/4-x=2/8 -x=2/8-3/4 -x=(2-6)/8 -x=-4/8 X=1/2
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