НАДО СХЕМУ И УСЛОВИЕ У ЭТОЙ ЗАДАЧИ,С ПРУДА НА ОЗЕРО ПРИЛЕТЕЛО 6 УТОК , ПОСЛЕ ЭТОГО Н?? ПРУДУ ОСТАЛОСЬ В 5 РАЗ БОЛЬШЕ УТОК , ЧЕМ УЛЕТЕЛО ,СКОЛЬКО УТОК БЫЛО В ПРУДУ
Математика
НАДО СХЕМУ И УСЛОВИЕ У ЭТОЙ ЗАДАЧИ,С ПРУДА НА ОЗЕРО ПРИЛЕТЕЛО 6 УТОК , ПОСЛЕ ЭТОГО Н?? ПРУДУ ОСТАЛОСЬ В 5 РАЗ БОЛЬШЕ УТОК , ЧЕМ УЛЕТЕЛО ,СКОЛЬКО УТОК БЫЛО В ПРУДУ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6*5=30уток осталось 30+6=36 кток было пруд-5-------------------------+5озеро в пруду остальсь в6раз больше. сколько было в пруду
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