НАДО СХЕМУ И УСЛОВИЕ У ЭТОЙ ЗАДАЧИ,С ПРУДА НА ОЗЕРО ПРИЛЕТЕЛО 6 УТОК , ПОСЛЕ ЭТОГО Н?? ПРУДУ ОСТАЛОСЬ В 5 РАЗ БОЛЬШЕ УТОК , ЧЕМ УЛЕТЕЛО ,СКОЛЬКО УТОК БЫЛО В ПРУДУ

Математика

НАДО СХЕМУ И УСЛОВИЕ У ЭТОЙ ЗАДАЧИ,С ПРУДА НА ОЗЕРО ПРИЛЕТЕЛО 6 УТОК , ПОСЛЕ ЭТОГО Н?? ПРУДУ ОСТАЛОСЬ В 5 РАЗ БОЛЬШЕ УТОК , ЧЕМ УЛЕТЕЛО ,СКОЛЬКО УТОК БЫЛО В ПРУДУ

Автор: Гость