Надо составить 5 вопросов по произведению "Лошадиная фамилия" А. П. Чехова. Вопросы не очень лёгкие, но и не слишком сложные. Буду очень благодарна :3

Литература

Надо составить 5 вопросов по произведению "Лошадиная фамилия" А. П. Чехова. Вопросы не очень лёгкие, но и не слишком сложные. Буду очень благодарна :3

Автор: Гость