Надо составить 5 вопросов по произведению "Лошадиная фамилия" А. П. Чехова. Вопросы не очень лёгкие, но и не слишком сложные. Буду очень благодарна :3
Литература
Надо составить 5 вопросов по произведению "Лошадиная фамилия" А. П. Чехова. Вопросы не очень лёгкие, но и не слишком сложные. Буду очень благодарна :3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какая всё таки оказалась эта "Лошадиная фамилия"? Как звали главного героя? Что за проблема была у главного героя?
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