Надо составить синхронистическую таблицу " события 13-15 веков в малой азии и на бал??анах " Ответы нужны до 13:00 завтрашнего дня ! Заранее большое спасибо !

История

Надо составить синхронистическую таблицу " события 13-15 веков в малой азии и на бал??анах " Ответы нужны до 13:00 завтрашнего дня ! Заранее большое спасибо !

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