Надо упаковать 86 кубиков в коробки по 10 штук в каждую сколько потребуется таких коробок сколько кубиков останется

Математика

Надо упаковать 86 кубиков в коробки по 10 штук в каждую сколько потребуется таких коробок сколько кубиков останется

Автор: Гость