Надо упаковать 86 кубиков в коробки по 10 штук в каждую сколько потребуется таких коробок сколько кубиков останется
Математика
Надо упаковать 86 кубиков в коробки по 10 штук в каждую сколько потребуется таких коробок сколько кубиков останется
Ответ(ы):
Гость:
Понадобится 8 коробок останется 6 кубиков
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