Надо в Pascal составить программу. Помогите. 1) Задает следующие вопросы и позволяет ввести ответы: Как тебя зовут? Введи номер класса в котором ты учишься. 2) Выдает фразу : Имя, закончишь школу в ...... году. Верно? Да/н...

Информатика

Надо в Pascal составить программу. Помогите. 1) Задает следующие вопросы и позволяет ввести ответы: Как тебя зовут? Введи номер класса в котором ты учишься. 2) Выдает фразу : Имя, закончишь школу в ...... году. Верно? Да/нет. 3) Позволяет ввести ответ и анализирует его: Если ответ да, то выводит фразу: " Ай да я! Ай да молодец!" Если ответ нет, то выводит фразу: " Ой! Неужели ошиблась?!" Если ответ ни да, ни нет, то выводит фразу: " Хм! Вечный школьник?!"

Автор: Гость