Нагреватель электросамовара состоит из двух элементов. При подключении к сети первого элемента вода в самоваре закипает через 15 мин, при подключении только второго элемента — через 20 мин. Через какое время закипит ...
Нагреватель электросамовара состоит из двух элементов. При подключении к сети первого элемента вода в самоваре закипает через 15 мин, при подключении только второго элемента — через 20 мин. Через какое время закипит вода в самоваре, если подключить к сети оба элемента последовательно? Срочноо, помогите)) краткое решение прям
Ответ(ы):
Ответил Гость:
дано t1=15 мин t2=20 мин t - ? Q=U^2*t/R=U^2*t/(R1+R2) R1=U^2*t1/Q R2=U^2*t2/Q t=t1+t2=20+15=35 минут