Найдите тангенс угла D1,A1,C1 многогранника, изображенного на рисунке. Все двугранные углы многогранника прямые.
Математика
Найдите тангенс угла D1,A1,C1 многогранника, изображенного на рисунке. Все двугранные углы многогранника прямые.
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Гость:
Простите, а где рисунок?
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