Най­ди­те тан­генс угла D1,A1,C1 мно­го­гран­ни­ка, изоб­ра­жен­но­го на ри­сун­ке. Все дву­гран­ные углы мно­го­гран­ни­ка пря­мые.

Математика
Най­ди­те тан­генс угла D1,A1,C1 мно­го­гран­ни­ка, изоб­ра­жен­но­го на ри­сун­ке. Все дву­гран­ные углы мно­го­гран­ни­ка пря­мые.
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Гость:
Простите, а где рисунок?
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