Наиболее известные из непозиционных счислений является римская нумерация. В ней ??емь цифр : I ,V,L,C,D,M .НИ ОЗНАЧАЮТ СООТВЕТСТВИЕ : 1,5,10,50,100,500,1000.Есле меньше стоит справа ,то число , которое ,она обозначает ПРИБАВЛЯЕ...
Информатика
Наиболее известные из непозиционных счислений является римская нумерация. В ней ??емь цифр : I ,V,L,C,D,M .НИ ОЗНАЧАЮТ СООТВЕТСТВИЕ : 1,5,10,50,100,500,1000.Есле меньше стоит справа ,то число , которое ,она обозначает ПРИБАВЛЯЕТСЯ к переведшему ,а если слева то ВЫЧИТАЕТСЯ . Какие из приведенных ниже записей соответствуют десетичным числам 26,714,1049 ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не совсем понял вопроса. 26 - XXVI , 714 - DССXIV , 1049 - MIL
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