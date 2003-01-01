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Наибольшая амплитуда изменчивости температуры
Наибольшая амплитуда изменчивости температуры
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Характерна для наземно-воздушной среды океана пресных вод.
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