Найдем сумму первых 20 членов арифметической прогрессии

Алгебра
Найдем сумму первых 20 членов арифметической прогрессии
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Автор: Гость
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Гость:
Ну незнаю что тебе сказать
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