Найди десятую и сотую часть. 1м, 1в., 1км, 1дм,1т,

Математика
Найди десятую и сотую часть. 1м, 1в., 1км, 1дм,1т,
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. тысячная, второе сотая, третье сотая, четвертое тысячная, пятое сотая, шестое тысячная, седьмое тысячная.
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