Найди для каждого неравнествп множество его решений: x+x больше или равно 2 5-ylt;2 12+z больше илм равно 2

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2х》2 значит х》1 таким образом значения х от 1 и до бесконечности; 5-у<2; у>5-2; у>3; то есть у= 4 и 5 12+z》2 странное неравенство. Здесь для начальных классов z любое число от 0 и до бесконечности