Найди для каждого неравнествп множество его решений: x+x больше или равно 2 5-ylt;2 12+z больше илм равно 2
Математика
Найди для каждого неравнествп множество его решений: x+x больше или равно 2 5-ylt;2 12+z больше илм равно 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2х》2 значит х》1 таким образом значения х от 1 и до бесконечности; 5-у<2; у>5-2; у>3; то есть у= 4 и 5 12+z》2 странное неравенство. Здесь для начальных классов z любое число от 0 и до бесконечности
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Физика
Срооооччнноо помогите решить..Каково сопротивление обмотки паяльника если при напряжении 120 Вольт сила тока в ней 500 мл
Немецкий язык
Физика
Нарисуйте график зависимости координат тела от времени,имеющей вид х=-2+4t.В каком направлении и как движется тело?какова начальная координата тела...
Английский язык