Найди два соседних целых числа, между которыми находится значение данного квадра??ного корня √99.
Алгебра
Найди два соседних целых числа, между которыми находится значение данного квадра??ного корня √99.
Ответ(ы) на вопрос:
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√99≈9,95, следовательно 9<9,95<10
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