Найди глаголы прошедшего времени,укажи их род и число. 1.Жили-были,снесла,бил-бил,??е разбил,бежала,задела,упало,разбилось. 2.Поскребла,испекла,лежал-лежал,покатился,ушел,уйду,съела. 3.Жила,купила,надела,взяла,идет,несет,беж...
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Найди глаголы прошедшего времени,укажи их род и число. 1.Жили-были,снесла,бил-бил,??е разбил,бежала,задела,упало,разбилось. 2.Поскребла,испекла,лежал-лежал,покатился,ушел,уйду,съела. 3.Жила,купила,надела,взяла,идет,несет,бежит,спрашивает,пошла,несу,живет,дерни,откроется,побежала,пошла.
Ответ(ы):
Гость:
Ушел м.р.ед.ч,не разбил м.р.ед.ч,
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