Найди грамматическую основу предложений. Укажи какими частями речи выражены подлежащие и сказуемое. Упр 207
Русский язык
Найди грамматическую основу предложений. Укажи какими частями речи выражены подлежащие и сказуемое. Упр 207
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Была - сказуемое, глагол; дорога - подлежащее, существительное. Был - сказуемое, глаг; город - подлеж., сущ; название - подлеж, сущ; было - сказ, глаг. Идут - сказ, глаг; караваны - подлеж, сущ; название - подлеж., сущ; обещает - сказ., глаг.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Физика
Математика
На плане изображён участок земли в виде прямоугольника со сторонами 3 см и 4 см. Чему равна площадь этого участка на местности, если маштаб карты 1...
Українська мова
Поставити у кінці речення розділові знаки.Встановити зв'зок слів у четвертому реченні. ми відпочивали у тіні старої липискільки місяців у році Грай...