Найди грамматическую основу предложений. Укажи какими частями речи выражены подлежащие и сказуемое. Упр 207

Гость: Гость:

Была - сказуемое, глагол; дорога - подлежащее, существительное. Был - сказуемое, глаг; город - подлеж., сущ; название - подлеж, сущ; было - сказ, глаг. Идут - сказ, глаг; караваны - подлеж, сущ; название - подлеж., сущ; обещает - сказ., глаг.