Найди и напеши синонимы.Определи какие слова использует автор для описания кросо??ы природы в июле .
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Найди и напеши синонимы.Определи какие слова использует автор для описания кросо??ы природы в июле .
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Гость:
А можно сначало произведение написать сюда
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