Найди и обведи простым карандашом слова, у которых на конце-звонкий согласный. 1) ч??тыре слова или 2) два слова. Какие слова ты выбрал? текст: Тогда вышла на небо луна и перекинула перед Мишей светлый мостик. -Беги, мальчик, н...

Русский язык
Найди и обведи простым карандашом слова, у которых на конце-звонкий согласный. 1) ч??тыре слова или 2) два слова. Какие слова ты выбрал? текст: Тогда вышла на небо луна и перекинула перед Мишей светлый мостик. -Беги, мальчик, не бойся, вот твоя дорожка с острава на большую землю!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вышла,небо,луна,перекинула,беги,острова,землю
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