Найди и подчеркни дополнение в предложении. 1.На березе распустились клейкие лис??очки. 2.Мы купались в речке,загорали на солнце,катались на лодке. 3. В деревне было тихо,когда мы подьехали на машине к дому бабушки. 4.Моя т...

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Найди и подчеркни дополнение в предложении. 1.На березе распустились клейкие лис??очки. 2.Мы купались в речке,загорали на солнце,катались на лодке. 3. В деревне было тихо,когда мы подьехали на машине к дому бабушки. 4.Моя тётя живёт в новой столице она называется Астана.

Автор: Гость