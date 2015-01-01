Найди и подчеркни дополнение в предложении. 1.На березе распустились клейкие лис??очки. 2.Мы купались в речке,загорали на солнце,катались на лодке. 3. В деревне было тихо,когда мы подьехали на машине к дому бабушки. 4.Моя т...
Русский язык
Найди и подчеркни дополнение в предложении. 1.На березе распустились клейкие лис??очки. 2.Мы купались в речке,загорали на солнце,катались на лодке. 3. В деревне было тихо,когда мы подьехали на машине к дому бабушки. 4.Моя тётя живёт в новой столице она называется Астана.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. На березе 2. в речке, на солнце, на лодке 3. в деревне, на машине, к дому, бабушки 4. в столице
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