Найди и подчеркни мягкие согласные. Вот пришла осень.Ипридут метели И с прощальны?? криком Птицы улетели.

Русский язык
Найди и подчеркни мягкие согласные. Вот пришла осень.Ипридут метели И с прощальны?? криком Птицы улетели.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осень: с Метели:м т л  Прощальным: щ л Криком: р Птицы: т Улетели: л т л
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Жизнь Ислама после Мухамеда
Ответить
Математика
Напишите сумму:256-16 и 3+14 а+98 и 49
Ответить
Окружающий мир
Орган, куда пища поподает в первую очередь?
Ответить
Математика
Составьте числовое выражение и найдите его значение 1 разность суммы чисел 238 и 416 ?? числа 519 2 сумма разности чисел 8233 и 374 и разности чисе...
Ответить
Английский язык
Переведите пожалуйста! Once upon a time, there were two mice-cousins. One lived in the town and other in the country. The town mouse thought that...
Ответить