Найди и подчеркни мягкие согласные. Вот пришла осень.Ипридут метели И с прощальны?? криком Птицы улетели.

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Найди и подчеркни мягкие согласные. Вот пришла осень.Ипридут метели И с прощальны?? криком Птицы улетели.

Автор: Гость