Найди и подчеркни мягкие согласные. Вот пришла осень.Ипридут метели И с прощальны?? криком Птицы улетели.
Русский язык
Найди и подчеркни мягкие согласные. Вот пришла осень.Ипридут метели И с прощальны?? криком Птицы улетели.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осень: с Метели:м т л Прощальным: щ л Криком: р Птицы: т Улетели: л т л
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