Найди и подчеркни ошибки в тексте. Помогите пожалуйста. В 1625 году в Москве избрали нового царя им стал Алексей Фёдорович романов новая династия Романовых утвердилась в русском государстве после смутного времени государство п...

Окружающий мир
Найди и подчеркни ошибки в тексте. Помогите пожалуйста. В 1625 году в Москве избрали нового царя им стал Алексей Фёдорович романов новая династия Романовых утвердилась в русском государстве после смутного времени государство постепенно восстанавливалось появился новый свод законов который прикрепил крестьян к земле крестьяне стали называться крепостными однако ремесленное производство развивалось слабо мастера не могли выставлять свои изделия на продажу любимым местом развлечением горожан был кремль здесь устанавливали качели и карусели выступали скоморохи в это же время был возведён одноэтажный деревянный терем ной дворец для царя а в селе коломенском построили затейливый потешный дворец
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не было каруселей и Кремля в то время.
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