Найди и выпиши однокоренные слова обозначь корень если среди слов глаголы поясни свой ответ берёза берёзонька берёза вы берёзка ли ка липовый ли понка липа Калина Калинка калинушка калий новый

Русский язык
Найди и выпиши однокоренные слова обозначь корень если среди слов глаголы поясни свой ответ берёза берёзонька берёза вы берёзка ли ка липовый ли понка липа Калина Калинка калинушка калий новый
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Гость:
Берёза,берёзонька,берёзка корень берёз калина,калинка,калинушка корень калин липовый,липа корень лип
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