Найди и выпиши предложения с дополнениями из текста удивительная находка. Выдалс?? как-то зимой ясный денёк.

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Найди и выпиши предложения с дополнениями из текста удивительная находка. Выдалс?? как-то зимой ясный денёк.

Автор: Гость