Найди, какое число обозначает каждая буква, если известно, что: 1)А равно сумме З и К. 2) К в З раза меньше Л. 3) Лравно сумме М и О . 4) М равно разности Н и Р.5) Н второе больше З. 6) З является суммой Р и О . 7) О в 2 раза б...

Информатика

Найди, какое число обозначает каждая буква, если известно, что: 1)А равно сумме З и К. 2) К в З раза меньше Л. 3) Лравно сумме М и О . 4) М равно разности Н и Р.5) Н второе больше З. 6) З является суммой Р и О . 7) О в 2 раза больше Р. 8) Р в 4 раза меньше 36.

Автор: Гость