Найди массу одного пакета муки, если на одной чаще весов гиря 10кг и пакет, а на второй чаще весов 2 пакета и две гири 5и3кг. Как это записать?

Математика

Найди массу одного пакета муки, если на одной чаще весов гиря 10кг и пакет, а на второй чаще весов 2 пакета и две гири 5и3кг. Как это записать?

Автор: Гость