Найди массу одного пакета муки, если на одной чаще весов гиря 10кг и пакет, а на второй чаще весов 2 пакета и две гири 5и3кг. Как это записать?
Математика
Найди массу одного пакета муки, если на одной чаще весов гиря 10кг и пакет, а на второй чаще весов 2 пакета и две гири 5и3кг. Как это записать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: Пусть х кг масса пакета муки. Тогда масса 2 пакетов будет 2х кг. Составим уравнение 10+х=2х+8. Решим полученное уравнение: х=2. Ответ: 2кг масса пакета муки.
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