Наиди наибольшие значенич неизвестных , при которых верны неравенства аlt;356, 500+аlt;800, 190+сlt;300

Математика
Наиди наибольшие значенич неизвестных , при которых верны неравенства аlt;356, 500+аlt;800, 190+сlt;300
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A<356⇒a=355 500+a<800 a<800-500 a<300⇒a=299 190+c<300 c<300-190 c<110⇒c=189
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