Наиди наибольшие значенич неизвестных , при которых верны неравенства аlt;356, 500+аlt;800, 190+сlt;300
Математика
Наиди наибольшие значенич неизвестных , при которых верны неравенства аlt;356, 500+аlt;800, 190+сlt;300
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A<356⇒a=355 500+a<800 a<800-500 a<300⇒a=299 190+c<300 c<300-190 c<110⇒c=189
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Английский язык
Английский язык
Биология
Предложи способ,как удавалось в давние времена ставить спектакли,в которых дейст??ие происходит ночью. ДАЙТЕ,ПОЖАЛУЙСТА,ОТВЕТ ПОБОЛЬШЕ!!!:З
Литература