Найди ошибки в работе Кирилла спиши без ошибок. Скворцы вывелесь и улетели, и давн?? уже их место занято воробьями. Но до сих пор на ту же яблоню в хорошее, росистое утро прилетаит старый скворец и поёт. Вот странно Казалось б...

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Найди ошибки в работе Кирилла спиши без ошибок. Скворцы вывелесь и улетели, и давн?? уже их место занято воробьями. Но до сих пор на ту же яблоню в хорошее, росистое утро прилетаит старый скворец и поёт. Вот странно Казалось бы, всё уже кончено, самка давно вывела птенцов, детёныши выросле и улетели.... Для чего же старый скворец прилетаит каждое утро на яблоню, где прошла его весна, и поёт

Автор: Гость