Найди от массы 120 кг следующие части: две трети, три четверти, четыре пятых, четыре ??естых, пять восьмых. Есть ли среди полученных результатов одинаковые? Как это можно объяснить? Докажи с помощью схемы, что три четвертых ...

Математика

Найди от массы 120 кг следующие части: две трети, три четверти, четыре пятых, четыре ??естых, пять восьмых. Есть ли среди полученных результатов одинаковые? Как это можно объяснить? Докажи с помощью схемы, что три четвертых и шесть восьмых от одной и той же величины равны.

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