Найди от массы 120 кг следующие части: две трети, три четверти, четыре пятых, четыре ??естых, пять восьмых. Есть ли среди полученных результатов одинаковые? Как это можно объяснить? Докажи с помощью схемы, что три четвертых ...
Математика
Найди от массы 120 кг следующие части: две трети, три четверти, четыре пятых, четыре ??естых, пять восьмых. Есть ли среди полученных результатов одинаковые? Как это можно объяснить? Докажи с помощью схемы, что три четвертых и шесть восьмых от одной и той же величины равны.
Ответ(ы):
Гость:
1)80, 2)90, 3)96, 4)80, 5)75
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