Найди периметр квадрата площадью 1 м. кв. вырази в сантиметрах. найди периметр фигуры, составленной из трёх таких квадратов. вырази в дециметрах.

Математика

Найди периметр квадрата площадью 1 м. кв. вырази в сантиметрах. найди периметр фигуры, составленной из трёх таких квадратов. вырази в дециметрах.

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