Найди площадь закрашенных фигур,считая, что 1 клетка изображает 1м в квадрате. Рядом нарисуй прямоугольник, имеющий такую же площадь.

Математика

Найди площадь закрашенных фигур,считая, что 1 клетка изображает 1м в квадрате. Рядом нарисуй прямоугольник, имеющий такую же площадь.

Автор: Гость