Найди площадь закрашенных фигур,считая, что 1 клетка изображает 1м в квадрате. Рядом нарисуй прямоугольник, имеющий такую же площадь.

Математика
Найди площадь закрашенных фигур,считая, что 1 клетка изображает 1м в квадрате. Рядом нарисуй прямоугольник, имеющий такую же площадь.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)прямоугольник - 2кл × 5 кл 2) 2 кл × 7 кл 3) 3 кл × 5 кл 4) 3 кл × 7 кл
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