Найди по таблице зависимость между переменными Х и Y. Запиши эту зависимость в вид?? формулы. а) Х=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y= 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 b) X=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y=6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41
Математика
Найди по таблице зависимость между переменными Х и Y. Запиши эту зависимость в вид?? формулы. а) Х=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y= 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 b) X=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y=6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)y=x×5 б)у=х×5+1 или а)х=у:5 б)х=(у-1):5
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