Найди побудительное предложение и прочитай его.выпиши предложения по их схеме.у иры малина ой мама уронила мой ира малину

Русский язык
Найди побудительное предложение и прочитай его.выпиши предложения по их схеме.у иры малина ой мама уронила мой ира малину
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Гость:
Побудительное предложение Мой Ира малину
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