Найди побудительное предложение и прочитай его.выпиши предложения по их схеме.у иры малина ой мама уронила мой ира малину
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Найди побудительное предложение и прочитай его.выпиши предложения по их схеме.у иры малина ой мама уронила мой ира малину
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Побудительное предложение Мой Ира малину
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