Найди правило,по которому составлен каждый ряд чисел и запиши пропущенные числа. 1)3,8,15,24,...,48,...,80 2)2,5,4,7,8,9,...,...,32
Математика
Найди правило,по которому составлен каждый ряд чисел и запиши пропущенные числа. 1)3,8,15,24,...,48,...,80 2)2,5,4,7,8,9,...,...,32
Ответ(ы):
Гость:
Разница на нечетные 5,7,9,11,13.....,2)16,11
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