Найди правило, по которому составлены пары выражений. составь 3 пары выражений по ??ому же правилу и вычисли значения всех выражений 86-23, 68-32, 97-43, 79-34, 62+21, 26+12

Математика

Найди правило, по которому составлены пары выражений. составь 3 пары выражений по ??ому же правилу и вычисли значения всех выражений 86-23, 68-32, 97-43, 79-34, 62+21, 26+12

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