Найди правило, по которому составлены пары выражений. составь 3 пары выражений по ??ому же правилу и вычисли значения всех выражений 86-23, 68-32, 97-43, 79-34, 62+21, 26+12
Математика
Найди правило, по которому составлены пары выражений. составь 3 пары выражений по ??ому же правилу и вычисли значения всех выражений 86-23, 68-32, 97-43, 79-34, 62+21, 26+12
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
86-23=63 68-32=36 97-43=54 79-34=45 62+21=83 26+12=38 52-21=31 25-12=13 98-56=42 89-65=24 42+56=98 24+65=89
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