Найди правило, по которому составлены пары выражений. составь 3 пары выражений по ??ому же правилу и вычисли значения всех выражений 86-23, 68-32, 97-43, 79-34, 62+21, 26+12

Математика
Найди правило, по которому составлены пары выражений. составь 3 пары выражений по ??ому же правилу и вычисли значения всех выражений 86-23, 68-32, 97-43, 79-34, 62+21, 26+12
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Гость:
86-23=63  68-32=36 97-43=54  79-34=45 62+21=83  26+12=38 52-21=31 25-12=13 98-56=42  89-65=24 42+56=98  24+65=89
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