Найди предложение с однородными членами. 1. Подружки отправились в лес с корзинками да лукошками. 2. Лягушки прыгали с кочки на кочку. 3. Утка гуляет ночью, а перед зарёй спешит к гнезду. 4. Громко трещали сороки, стучал по...

Русский язык
Найди предложение с однородными членами. 1. Подружки отправились в лес с корзинками да лукошками. 2. Лягушки прыгали с кочки на кочку. 3. Утка гуляет ночью, а перед зарёй спешит к гнезду. 4. Громко трещали сороки, стучал по стволу дятел.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3. Утка гуляет ночью, а перед зарёй спешит к гнезду. 4. Громко трещали сороки, стучал по стволу дятел.
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